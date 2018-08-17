- Çin'de evli çiftler Sevgililer Günü'nü şantiyede fotoğraf çekerek kutladı

PEKİN - Çin'de bu yıl 17 Ağustos'ta kutlanan Qixi Festivali yani Çin Sevgililer Günü'nü evli çiftler işyerlerindeki bir şantiyede fotoğraf çektirerek kutladı.

Çin'in Hunan Eyaletine bağlı Changsha şehrinde evli çiftler, Qixi Festivali'nden bir gün önce Sevgililer Günü'nü işyerlerinde bir şantiyede düğün fotoğrafları çektirerek kutladı.

Qixi Festivali çin mitolojisinde iki sevgili; dokumacı kız Zhinu ve koyun çobanı Niulang'ın yılda bir kere karşılaşmalarının kutlandığı bir gündür. Festival her yıl Çin takviminin yedinci ayının yedinci gününe denk gelir.

Qixi Festivali, Çin'de geleneksel bir tatil olmasına rağmen birçok çift festivali kutlamak, romantik yemek davetleri, hediyeler vermek ve özel düzenlemeler yapmak için batı geleneklerinden esinleniyor.