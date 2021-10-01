Çin'de eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı yolsuzluk suçlamasıyla partiden ihraç edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı yolsuzluk suçlamasıyla partiden ihraç edildi

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin'de eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı yolsuzluk suçlamasıyla partiden ihraç edildi

Çin'de eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Licun, yolsuzluk ve görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla Komünist Partiden uzaklaştırıldı.

Çin'de eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Licun, yolsuzluk ve görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla Komünist Partiden uzaklaştırıldı.

Komünist Partisi Merkez Disiplin Soruşturma Komisyonundan yapılan açıklamada, Sun'un "parti disiplin kuralları ve hukukuna yönelik ciddi ihlallerde bulunduğu" belirtildi.

Eski polis şefinin, gizli siyasi ihtiraslara sahip olup kişisel menfaatleri için güvenlik kurumlarında çete ve hizipler oluşturmakla suçlandığı açıklamada; görev yaptığı dönemde "gizlilik derecesine sahip belgeleri kişisel olarak sakladığı, rüşvet aldığı ve ahlaksız bir yaşam sürdüğü" iddia edildi.

Merkez Disiplin Soruşturma Komisyonu, 19 Nisan 2020'de Sun hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurmuştu.

Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından sonraki aşamada Sun'un hakkındaki iddialarla ilgili mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Mustafa Varank
Spor Muslera Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çin'de eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı yolsuzluk suçlamasıyla partiden ihraç edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 10:22:27. #1.11#