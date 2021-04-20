Çin'de eski Başbakan Vın'ın annesine atfen yazdığı makaleye sansür uygulandığı iddia edildi

Çin'de eski Başbakan Vın Ciabao'nun annesine atfen kaleme aldığı yazıya sansür uygulandığı bildirildi.

Çin'de eski Başbakan Vın Ciabao'nun annesine atfen kaleme aldığı yazıya sansür uygulandığı bildirildi.

Apple Daily'de yer alan habere göre, Vın, haftalık yayın yapan Macau Herald gazetesinde 16 Nisan'da annesine hitaben "Annem" başlıklı bir makale yazdı.

Vın'ın makalesinin Çinli sosyal medya platformunun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle WeChat'te görüntülenmesine ve paylaşılmasına kısıtlama getirildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çok sayıda kullanıcı tarafından, Vın'ın makalesinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) yönelik bir eleştiri olarak görüldüğü gerekçesiyle WeChat'in yanı sıra çok sayıda çevirim içi mecrada da yasaklandığı iddia edildi.

Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yüzlerce paylaşımda Vın'ın makalesinde "Çin'in adaleti ve insanlığı savunan bir ülke olması gerektiği" çıkışında bulunmasının sansürün uygulanmasında etkili olduğu üzerinde duruldu.

Vın, yazısında, "Bence Çin, adalet ve hukuk ülkesi olmalıdır. Her zaman insanlığa, insanların kalplerine ve insan doğasına saygı göstermelidir. Her zaman gençlik, özgürlük ve mücadele ruhuna sahip olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, Vın, annesinin kendisine zayıf ve fakirlere sempati duymayı, baskı ve zorbalığa karşı durmayı öğrettiğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın