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Çin'de elektrikli otomobillere talep arttı

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin'de elektrikli otomobillere talep arttı

Çin'de ekim ayında binek araç satışları yıllık bazda azalırken, elektrikli otomobillere olan talep ise artış kaydetti.

Çin'de ekim ayında binek araç satışları yıllık bazda azalırken, elektrikli otomobillere olan talep ise artış kaydetti.

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, ekim ayında toplam binek araç satışı geçen yıla göre yüzde 4,1 azaldı.

Toplam satışlardaki azalmaya karşın elektrikli otomobil satışları yıllık yüzde 141,1 arttı.

Ülkede yılın 10 ayında 2,14 milyon elektrikli otomobil satılırken, satışlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 191,9 artış kaydetti.

Ekim ayında 321 bin elektrikli otomobil satıldı. Çinli otomobil üreticisi BYD, 80 bin 373 adetle en çok satış yapan şirket oldu.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin iştiraki, yurt içinde 13 bin 725 araç satarken, 40 bin 666 aracı yurt dışına ihraç etti.

CPCA, binek araç satışlarının 2022'de yüzde 5 artmasının beklendiğini bildirdi.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
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