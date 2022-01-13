Çin'de elektrik santralini su bastı, bir işçi öldü, 8 işçi kayboldu

Çin'in Siçuan eyaletine bağlı Ganzi Tibet Özerk Vilayeti'nde, elektrik santralini sel basması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, dün yerel saatle 13.40 civarında sel sularının santral binasına dolmasının ardından 11 bakım işçisi içeride mahsur kaldı.

Arama kurtarma ekipleri, iki işçiyi kurtarırken bir işçinin cansız bedenine ulaştı.

Kalan sekiz işçiyi bulmak için çalışmalar sürüyor.

Sel nedeniyle santral çevresindeki yollar ve binaları da sel bastığı, yakındaki ulusal kara yolunun bir bölümünde ulaşımın sağlanamadığı kaydedildi.

Bölgede yaşayan 150 kişi evlerinden tahliye edilirken, kayıp işçileri bulmak üzere 400'den fazla arama kurtarma görevlisi bölgeleye sevk edildi.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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