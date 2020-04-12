Çin'de duygulandıran görüntü: 78 gün sonra hasret giderdiler
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Çin'de duygulandıran görüntü: 78 gün sonra hasret giderdiler

Çin'de duygulandıran görüntü: 78 gün sonra hasret giderdilerÇin, (DHA) Koronavirüs (kovid-19 ) salgının başladığı Çin'in başkenti Pekin'de salgın nedeniyle ayrı kaldıkları minik dostlar 78 gün aradan sonra yeniden bir araya geldi.

12.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:17
Çin'de duygulandıran görüntü: 78 gün sonra hasret giderdiler

Çin'de duygulandıran görüntü: 78 gün sonra hasret giderdiler

Çin, (DHA) Koronavirüs (kovid-19 ) salgının başladığı Çin'in başkenti Pekin'de salgın nedeniyle ayrı kaldıkları minik dostlar 78 gün aradan sonra yeniden bir araya geldi. İki çocuğun birbirine sarıldığı o anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs (kovid-19) salgının başladığı Çin'in başkenti Pekin'de salgın nedeniyle ayrı kaldıkları yaşları 4 olan Jazz Rose, ve Mikel adlı çocuklar 78 gün sonra parkta buluştu. İki dostun sevinci amatör kamerayla kayda alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınan Jazz Rose ile arkadaşı Mikel 78 gün ayrı kaldı. Karantina sürecinin bittiği Pekin'de parkta bir araya gelen iki çocuğun hasret giderdiği anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Çin'de duygulandıran görüntü: 78 gün sonra hasret giderdiler

Kaynak: DHA

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