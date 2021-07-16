Çin'de Dünya Mirası Komitesi'nin ışık gösterisi geceyi aydınlattı
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Çin'de Dünya Mirası Komitesi'nin ışık gösterisi geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'de Dünya Miras Komitesi'nin 44. oturumu için gerçekleştirilen ışık gösterisi geceyi aydınlattı.

Çin'de Dünya Miras Komitesi'nin 44. oturumu için gerçekleştirilen ışık gösterisi geceyi aydınlattı.

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da dün Dünya Miras Komitesi'nin 44. oturumu için ışık gösterisi düzenlendi. Renkli ışık gösterisi geceyi aydınlattı.

Öte yandan UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 44. oturumu bugün Fuzhou'da başlıyor.

-İHA-

Çin'de Dünya Mirası Komitesi'nin ışık gösterisi geceyi aydınlattı
Çin'de Dünya Mirası Komitesi'nin ışık gösterisi geceyi aydınlattı
Çin'de Dünya Mirası Komitesi'nin ışık gösterisi geceyi aydınlattı
Çin'de Dünya Mirası Komitesi'nin ışık gösterisi geceyi aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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