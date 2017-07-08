Çin'de Döviz Rezervlerinde Yükseliş

Döviz rezervlerinde üst üste 5 aydır yükseliş tespit edildi.

Bu rakam, yıl başındaki 3 trilyon 10 milyar 500 yüz milyon dolara göre 46 milyon 300 milyon dolar arttı.

Haziran sonunda döviz rezervi boyutu, Mayıs ayının sonuna oranla 3 milyar 200 milyon dolar yükseldi. Yükseliş oranıysa yüzde 0,11'i buldu.

Çin Ulaştırma Bankası'ndan finansal araştırma merkezi araştırmacısı Liu Jian, döviz rezervinin yükselişinin esas olarak ABD doları olmayan sermayenin ortaya getirdiği değer artışı sayesinde olduğunu kaydetti.

Haziran'da Amerikan dolar endeksi yüzde 1,4 oranında düştü. Avro ve İngiliz Sterlini dolara karşı belli ölçüde değer kazandı.