Çin'de dolu fırtınası paniğe neden oldu Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen dolu fırtınası paniğe neden oldu.

Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen dolu fırtınası paniğe neden oldu. Çin'in Guizhou eyaletindeki Pingtang bölgesinde meydana gelen dolu fırtınası bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 25 dakika süren ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hasara yol açtı. Dolu fırtınası nedeniyle yaralanma bildirilmedi. (İHA) Kaynak: İHA