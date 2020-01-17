Çin'de doğum oranı son 70 yılın en düşük seviyesine düştü
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Çin'de doğum oranı son 70 yılın en düşük seviyesine düştü

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de nüfus artış hızı düşüyor. 2019 senesi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından (1949) bu yana doğum oranının en düşük seviyede olduğu yıl oldu

17.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:58
Çin'de doğum oranı son 70 yılın en düşük seviyesine düştü

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de nüfus artış hızı düşmeye devam ediyor. 2019 yılı 'nin kurulmasından (1949) bu yana doğum oranının en düşük seviyede olduğu yıl oldu.


Çin'de 2016 yılında yürürlüğe giren "iki çocuk politikasına" rağmen geçen yıllarda doğum oranında düşüş görüldü. Ülkede ekonomik durum, kariyer ve hayat pahalılığı gibi sorunların yeni doğan çocuk sayısının düşmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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