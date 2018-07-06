Çin'de Doğan İnsan Yüzlü Domuz Köylüleri Şaşkına Çevirdi

Çin'in güneyinde doğan insan görünümlü domuz yavrusu büyük ilgi çekti. Köylülerin kameraya aldığı hayvan iki gün yaşadıktan sonra hayatını kaybetti.

2 GÜNE ÖLDÜ

Hayvanın cyclops sendromundan muzdarip olduğu öne sürüldü. Garip görünümlü domuzun videosu internette paylaşılınca büyük ilgi gördü. Guangdong Eyaleti'nde doğan yavru yaşamak için büyük çaba sarf etse de yaşaması mümkün olmadı.