Çin'de Devasa Tabelanın Yolda Yürüyen 3 Kişinin Üstüne Düştüğü Anlar Saniye Saniyesine Kaydedildi

Güney Çin'de 3 kişinin üzerine devasa bir iş yeri tabelsı düştü. İlginç bir şekilde; ağır yaralanan kimse olmadı. Korkutucu kaza güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

AĞIR YARALANAN OLMADI

Güney Çin'de yolda yürüyen 3 kişi, bir iş yerinin önünden geçerken devasa bir tabela üstlerine yıkıldı. Tabelanın neden yıkıldı tespit edilemedi. Hiç kimsenin ağır yaralanmadığı korkunç kaza, çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.