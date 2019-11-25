Çin'de deprem: 1 ölü
Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi Jingxi kentinde sabah saatlerinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Daxin bölgesi yakınlarında yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Depremin ardından Daxin bölgesinde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Yetkililer, bazı bölgelerde kaya parçalarının evlere isabet ettiğini ve evlerde hasar meydana geldiğini ifade etti.
(İHA)
Haber Videosu: Çin'de deprem: 1 ölü