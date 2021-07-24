Çin'de depoda yangın: En az 14 ölü
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Çin'de depoda yangın: En az 14 ölü

Çin'de depoda yangın: En az 14 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çin'de bir depoda yangın çıkması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Çin'de bir depoda yangın çıkması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Çin'in Jilin eyaletinin başkenti Changchun'daki sanayi bölgesinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, kurtarma çalışmalarının öğle saatlerinden bu yana devam ettiği belirtildi. Çin medyasında yer alan haberlere göre, yangında en az 14 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Yaralıların 12'sinin durumunun ise ağır olduğu ifade edildi. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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