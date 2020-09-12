Çin'de denizde çıkan hortumlar endişe yarattı
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Çin'de denizde çıkan hortumlar endişe yarattı

Çin'in Liaoning eyaleti yakınlarında, denizde çıkan iki farklı hortum, bölge halkında endişe yarattı.

Çin'de denizde çıkan hortumlar endişe yarattı
12.09.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:51

Çin'in Liaoning eyaleti yakınlarında, denizde çıkan iki farklı hortum, bölge halkında endişe yarattı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölgede yağış ve rüzgarın etkisiyle hortumların görülebileceği belirtildi.

Çin'in Liaoning eyaletindeki Dalian kenti açıklarında çıkan iki hortum, bölge halkında endişeye neden oldu. Çin medyası, hortumlardan birinin kent merkezine doğru ilerlemesi sonucu insanların panik yaşadığını duyurdu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölgede yağış ve rüzgarın etkili olduğu, hortumların görülebileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: DHA

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