Çin'de demokrasi yanlısı milletvekilleri, Pekin'i protesto ediyor

Hong Kong'da demokrasi yanlısı muhalefet milletvekilleri, Pekin Hükümeti'nin baskısının altında 4 meslektaşlarının şehir meclisinden ihraç edilmesini protesto etmek için istifa kararı aldıklarını açıkladı.

Hong Kong'da demokrasi yanlısı muhalefet milletvekilleri, Pekin Hükümeti'nin baskısının altında 4 meslektaşlarının şehir meclisinden ihraç edilmesini protesto etmek için istifa kararı aldıklarını açıkladı.

Hong Kong'da son zamanlarda yaşanan gözaltı olayları Hong Konglu siyasetçilerin arasında gerginliğe neden olmuştu. Son olarak Pekin Hükümetinin, muhalefet milletvekillerine yönelik aldığı sıkı karar, Hong Konglu siyasetçilerin tepkisini çekti. Pekin Hükümeti yeni bir karar alarak yerel yönetime, Hong Kong'un bağımsızlığını savunan, dış güçler ile işbirliği yapan ve ulusal güvenliği tehlikeye atan milletvekillerini mahkeme karşısına çıkmadan ihraç etme hakkı tanıdığını bildirdi. Pekin'in kararından kısa süre sonra yerel yönetim, daha önce Hong Kong'a bağlılık sözlerinin samimi olmadığını gerekçesiyle tekrar seçilmelerini yasakladığı 4 milletvekilini şehir meclisinden ihraç etti. İhraç kararının ardından Hong Konglu muhalif milletvekilleri, meslektaşlarının ihracını protesto etmek için istifa etme kararı aldı.

Demokratik Parti Sözcüsü Wu Chi-Wai muhalif millet vekilleri ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Dünyaya bir ülkede, iki sistemin olduğunu söyleyemeyiz. Bu durum ülkemizin resmi ölümünü ilan eder" ifadelerini kullandı. İhraç edilen meclis üyelerinden Kwok Ka-Ki, "Meclis üyesi olarak demokrasi ve özgürlük savaşımı devam ettiremeyeceğim. Fakat Hong Kong halkı, Hong Kong'un öz değerleri için savaşırsa yanlarında olacağım" diyerek demokrasi savaşı veren halka desteğini iletti.

Pekin destekli Hong Kong Başbakanı Carrie Lam, 70 koltuklu mecliste muhalifleri memnuniyetle karşıladığını, fakat kanunların uygulanması gerektiğini ifade etti. Lam yaptığı açıklamada, "Yasama Konseyinde görev yapmanın şartına uymayan ve ön şartları yerine getiremeyeceğine dair yargılanan Yasama Konseyi üyelerinin görevlerine devam etmelerine izin veremezdik" dedi. Pekin Hükümeti, küresel finans merkezindeki hakların ve özgürlüklerin kısıtlandığını reddetse de, Hong Kong ve Pekin'deki yetkililer, geçen yıl Haziran ayında hükümet karşıtı protestoların alevlenmesi ve şehrin krize sürüklemesinin ardından muhalefeti bastırmak için hızla harekete geçmişti. - HONG KONG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı