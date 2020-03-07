Çin'de Covid-19 salgınında can kaybı 3 bin 72'ye çıktı
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti. Çin'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye yükseldi.
07.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:14
Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 99 yeni vaka tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com