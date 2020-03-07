Çin'de Covid-19 salgınında can kaybı 3 bin 72'ye çıktı
Haberler » Dünya » Çin'de Covid-19 salgınında can kaybı 3 bin 72'ye çıktı - Haberler

Çin'de Covid-19 salgınında can kaybı 3 bin 72'ye çıktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti. Çin'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye yükseldi.

07.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:14
Çin'de Covid-19 salgınında can kaybı 3 bin 72'ye çıktı

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye yükseldi.


Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 99 yeni vaka tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler