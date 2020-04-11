Çin'de Covid-19 salgınında 3 ölüm, 46 vaka görüldü
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Hubei, Güncel

Çin'de Covid-19 salgınında 3 ölüm, 46 vaka görüldü

Çin'de dün yeni korona virüs salgınında dün 3 ölüm, 46 yeni vaka kayıtlara geçti.

11.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:10
Çin'de Covid-19 salgınında 3 ölüm, 46 vaka görüldü

Çin'de dün yeni korona virüs salgınında dün 3 ölüm, 46 yeni vaka kayıtlara geçti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında Covid-19 salgınında dün 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı. Böylelikle, salgında şu ana dek meydana gelen can kaybı 3 bin 339'a yükseldi. Komisyon, dün Çin anakarasında 46 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlardan 3'ünün Guangdong eyaletinde, 1'inin Heilongjiang eyaletinde görüldüğünü, diğer 42 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 183'e, salgının başından bu yana tespit edilen toplam teyitli vaka sayısı ise 81 bin 953'e çıktı.

Çin'de dün ayrıca 70 kişi hastanelerden taburcu edilirken, şu ana kadar Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edilen kişi sayısı 77 bin 525'e ulaştı. - PEKİN

Kaynak: İHA

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