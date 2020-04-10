Çin'de Covid-19 salgınında 1 kişi öldü
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Hubei, 3. Sayfa

Çin'de Covid-19 salgınında 1 kişi öldü

Çin'de yeni korona virüs (Covid-19) salgınında dün 1 kişi hayatını kaybederken, 42 yeni vaka kayıtlara geçti.

10.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:43
Çin'de Covid-19 salgınında 1 kişi öldü

Çin'de yeni korona virüs (Covid-19) salgınında dün 1 kişi hayatını kaybederken, 42 yeni vaka kayıtlara geçti.

Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün Covid-19 salgınında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Söz konusu tek can kaybının, salgının merkezi Hubei eyaletinde meydana geldiği aktarıldı. Komisyon, ülkede dün 42 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlardan 38'inin yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Yerel kaynaklı 4 vakadan 3'ünün Guangdong eyaletinde, 1'inin de Heilongjiang eyaletinde görüldüğü belirtildi. Yurt dışı kaynaklı vakaların toplam sayısı bin 141'e, salgının başından bu yana kaydedilen toplam teyitli vaka sayısı ise 81 bin 907'ye ulaştı.

Komisyon, günlük açıklamasında, ayrıca dün 47 asemptomatik vaka tespit edildiği, bunlardan 14'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu bilgisini verdi.

Diğer yandan, Çin anakarasında dün 85 kişi hastanelerden taburcu edilirken, şu ana dek taburcu edilen kişilerin sayısı 77 bin 455'e yükseldi. - PEKİN

Kaynak: İHA

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