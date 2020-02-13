Çin'de COVID-19 etkisiyle araba satışları yıllık yüzde 18 düştü

13.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:28

Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM) Çin'de otomobil satışlarının COVID-19 (coronavirüs) salgını etkisiyle Ocak'ta yıllık yüzde 18 düşerek 1.61 milyon adete gerilediğini duyurdu.

Dünya'nın en büyük araba üreticisi olan Çin'in araba sektöründe, sekiz yıl içindeki en büyük düşüş yaşandığı ifade edildi.

Yılın ilk ayında elektrikli araç satışı ise yüzde 54 gerilerken CAAM aynı zamanda salgının yaklaşık bir milyon aracın üretiminin durmasına da neden olabileceğini söyledi.CAAM, ilk çeyrekte araba satışlarında gerçekleşmesi beklenen düşüşün tüm yılı etkileyeceğini, ekonomi ve üretimin virüs etkisiyle yavaşlayabileceğini belirtti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1,300'ü geçti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.

Kaynak: DHA