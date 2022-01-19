Çin'de Covid-19'a yakalanan kadın doğum yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Covid-19'a yakalanan kadın doğum yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çin'de Covid-19'a yakalanan kadın doğum yaptı Çin'de Covid-19 testi pozitif olan hamile kadın, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

- Çin'de Covid-19'a yakalanan kadın doğum yaptı

HENAN - Çin'de Covid-19 testi pozitif olan hamile kadın, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

Çin'in Henan eyaletinde Covid-19'a yakalanan bir kadın doğum yaptı. Covid-19 tedbirleri kapsamında izole edilmiş özel bir hastane odasında sezaryenle doğum yapan 41 yaşındaki kadın, bebeğine sağlıklı bir şekilde kavuştu. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Çin'de Covid-19'a yakalanan kadın doğum yaptı

Çin'de Covid-19'a yakalanan kadın doğum yaptı

Çin'de Covid-19'a yakalanan kadın doğum yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Henan, Doğum, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title