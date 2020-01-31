Çin'de Corona Virüsüne Karşı Önlemler Arttırıldı
Haberler » Güncel » Çin'de Corona Virüsüne Karşı Önlemler Arttırıldı - Haber

Çin'de Corona Virüsüne Karşı Önlemler Arttırıldı

3 yıldır Çin'in Xi'an kentinde yaşayan Türk vatandaşı Burak Teoman, Corona virüsünün yayılmaya başladığı Wuhan'dan 700 kilometre uzakta olmasına karşın, kentte sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapıldığını söyledi.

31.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:47

3 yıldır Çin'in Xi'an kentinde yaşayan Türk vatandaşı Burak , Corona virüsünün yayılmaya başladığı Wuhan'dan 700 kilometre uzakta olmasına karşın, kentte sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapıldığını söyledi. Teoman, maske bulmakta da zorlandıklarını dile getirdi.



Haber Videosu

: Çin'de Corona Virüsüne Karşı Önlemler Arttırıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler