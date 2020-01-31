Çin'de Corona Virüsüne Karşı Önlemler Arttırıldı
3 yıldır Çin'in Xi'an kentinde yaşayan Türk vatandaşı Burak Teoman, Corona virüsünün yayılmaya başladığı Wuhan'dan 700 kilometre uzakta olmasına karşın, kentte sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapıldığını söyledi.
31.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:47
3 yıldır Çin'in Xi'an kentinde yaşayan Türk vatandaşı Burak Teoman, Corona virüsünün yayılmaya başladığı Wuhan'dan 700 kilometre uzakta olmasına karşın, kentte sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapıldığını söyledi. Teoman, maske bulmakta da zorlandıklarını dile getirdi.
Kaynak: DailyMotion.com