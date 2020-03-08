Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldı - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldı

Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldıÇin, (DHA) ? Çin'in Quanzhou kentinde dün çöken otelde 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 49 kişinin ise enkazdan sağ kurtarıldığı açıklandı.

08.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:20
Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldı

Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldı

Çin, (DHA) ? Çin'in Quanzhou kentinde dün çöken otelde 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 49 kişinin ise enkazdan sağ kurtarıldığı açıklandı.

Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentindeki 2018 yılında açılan, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından karantina binası haline getirilen 80 odalı otel, dün çöktü. Fujian İtfaiyesi, bin personelin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Enkaz altından şu ana kadar 10 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 49 kişinin de sağ kurtarıldığı ifade edildi.

Yetkililer, otelin çökme nedeninin de araştırıldığı belirtti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haber
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Sinan Akçıl Muhterem Nur Defne Samyeli Alpaslan Özmol
Spor Falcao Podolski İrfan Can Berkay Şahin Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:32:21. #1.14#