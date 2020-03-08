Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldı

Çin'in Quanzhou kentinde dün çöken otelde 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 49 kişinin ise enkazdan sağ kurtarıldığı açıklandı.

08.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:04
Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldı

Çin'in Quanzhou kentinde dün çöken otelde 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 49 kişinin ise enkazdan sağ kurtarıldığı açıklandı.

Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentindeki 2018 yılında açılan, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından karantina binası haline getirilen 80 odalı otel, dün çöktü. Fujian İtfaiyesi, bin personelin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Enkaz altından şu ana kadar 10 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 49 kişinin de sağ kurtarıldığı ifade edildi.

Yetkililer, otelin çökme nedeninin de araştırıldığı belirtti.

Görüntü Dökümü------------------------------Enkazdaki kurtarma çalışmaları-Bir kişinin çıkarılması-Kurtarma ekipleri

-Detaylar


Kaynak: DHA

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