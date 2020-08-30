Çin'de çöken otel restoranında ölü sayısı 29'a yükseldi
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Çin'de çöken otel restoranında ölü sayısı 29'a yükseldi

Çin'in Şansi bölgesinde çöken otele ait iki katlı restoranda can kaybının 29'a yükseldiği, 7 kişinin ise ağır yaralı olduğu bildirildi.

Çin'de çöken otel restoranında ölü sayısı 29'a yükseldi
30.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 30.08.2020 09:47

Çin'in Şansi bölgesinde çöken otele ait iki katlı restoranda can kaybının 29'a yükseldiği, 7 kişinin ise ağır yaralı olduğu bildirildi.

Çin'in Şansi bölgesindeki Linfen kentinde iki katlı bir restoranın çökmesi sonucu 29 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı ifade edilirken; cansız bedenler de dahil olmak üzere 57 kişinin enkazdan çıkarıldığı açıklandı. Enkazdan çıkarılan 21 kişinin hafif, 7 kişinin de ağır yaralı olduğu aktarıldı. Çin Devlet Konseyi İş Güvenliği Komitesi'nin restoranın çökme nedenine ilişkin soruşturmasına devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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