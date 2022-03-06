Çin'de çöken madende mahsur kalan 14 işçi ölü bulundu - Haberler

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Çin'de çöken madende mahsur kalan 14 işçi ölü bulundu

AA, Emre Aytekin - Güncel
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Çin'de çöken madende mahsur kalan 14 işçi ölü bulundu

Çin'in Guicou eyaletinde 25 Şubat'ta çöken maden ocağında mahsur kalan 14 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin'in Guicou eyaletinde 25 Şubat'ta çöken maden ocağında mahsur kalan 14 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, çatı bölümü çöken Sanhı Şunşun kömür madeninde sürdürülen kurtarma operasyonunda, 14 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarma çalışmaları bugün 10'ncu gününe girmişti.

Çöken kısım ile madenin girişi arasında 3 kilometre mesafe olması, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyordu.

Ekipler, büyük alan kaplayan göçüğe yanlardan açtıkları tünellere ulaşmaya çalışıyordu.

Göçüğün sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Kömür, Güncel, Haberler

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