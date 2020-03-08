Çin'de çöken karantina otelinin enkazından 10 cansız bedene ulaşıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çin'de çöken karantina otelinin enkazından 10 cansız bedene ulaşıldı - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Çin'de çöken karantina otelinin enkazından 10 cansız bedene ulaşıldı

Çin'in Fujian eyaletinde korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan ve dün akşam saatlerinde çöken otelin enkazından 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

08.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:50
Çin'de çöken karantina otelinin enkazından 10 cansız bedene ulaşıldı

Çin'in Fujian eyaletinde korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan ve dün akşam saatlerinde çöken otelin enkazından 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Çin'in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentinde dün akşam saatlerinde çöken otelin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Daha önce yapılan açıklamada, enkazdan 49 kişinin kurtarıldığı ifade edilmişti. Çin'in resmi haber ajansından yapılan son açıklamada ise 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Enkaz altında ise şu anda 23 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Kurtarma çalışmalarına polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan bin kişinin katıldığı belirtildi.

Korona virüsü hastalarıyla yakın temasta bulunmuş kişilerin tecrit altında tutulduğu Xinjia Express otelin çökme nedeninin henüz belirlenemediği, ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Yapılan ön soruşturmada yaşanan facia sırasında otelde dekorasyon çalışmaları gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ve otel sahibinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haber
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Donald Trump James Jeffrey Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Muhterem Nur Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın İsmail Kartal Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Kadın Yunan Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Çin'de çöken karantina otelinin enkazından 10 cansız bedene ulaşıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:27:37. #1.15#