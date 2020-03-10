- Çin'de çöken karantina otelinde ölü sayısı 18'e yükseldi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Güncel

- Çin'de çöken karantina otelinde ölü sayısı 18'e yükseldi

- Çin'de çöken karantina otelinde ölü sayısı 18'e yükseldi Çin'de çöken karantina otelinde yapılan enkaz çalışmaları sonucunda ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.

10.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:26
- Çin'de çöken karantina otelinde ölü sayısı 18'e yükseldi

- Çin'de çöken karantina otelinde ölü sayısı 18'e yükseldi

PEKİN - Çin'de çöken karantina otelinde yapılan enkaz çalışmaları sonucunda ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.

Çin'in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentinde çöken karantina otelinin enkazından 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan 59 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı. 7 Mart'tan bu yana çalışmaların sürdüğü ve enkaz altında şu anda 12 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Kurtarma çalışmalarına katılan polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin araştırmalarının sürdüğü belirtildi.

"Deprem oluyor"

Enkaz altından kurtarılan Dong Lın, "Bina aniden çökmeye başladığında eşimle televizyon izliyorduk. Tepki veremeden tüm bina yıkıldı. Eşime deprem oluyor diye bağırdım ama onu bulamadım. Hemen yanımda sıkıştığını biliyordum. Vücudum yatakta sıkışıp kaldı. Orada 3 saatten fazla bekledik. Muhtemelen kurtarılmayı bekleyen çok fazla insan vardı ve bu çok zordu. Ekipler her iki uçtan başlayıp ortaya doğru kurtarmaya başladı. "Bir kişinin her iki taraftan arama yapamazsınız çok uzun sürecek. Her biriniz bir odaya girin" dediğini duydum ve bunu duyduğumda kurtarılacağımızı anladım" ifadelerini kullandı.

- Çin'de çöken karantina otelinde ölü sayısı 18'e yükseldi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Çin'de çöken karantina otelinde ölü sayısı 18'e yükseldi

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