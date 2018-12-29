Çin'de Çocuk Kaçıranlara İdam Cezası
Çin'de çocuk kaçıran çetenin iki üyesine idam cezası verildi.
Çin'de çocuk kaçıran çetenin iki üyesine idam cezası verildi.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangcou kentindeki bir Orta Halk Mahkemesi'nde 2003 ile 2005 arasında 9 çocuk kaçıran 5 kişilik çetenin yargılandığı dava sonuçlandı.
Çetenin iki üyesine idam cezası verilirken, bu kişilerin siyasi haklarından mahrum edileceği, mal varlıklarına el konulacağı bildirildi.
Çin Yüksek Halk Mahkemesinin verilerine göre, 2015-2018'de yargı organları 2 bin 806 kadın ve çocuk kaçırma vakasını sonuçlandırdı.
Kaynak: AA