Çin'de çevrim içi oyun şirketlerinin kural ihlallerine karşı şikayet platformu oluşturuldu

Çinli yetkililer, çevrim içi oyun firmalarının çocukların oyun sürelerine ilişkin kuralları ihlal etmeleri durumunda şikayet edilmelerini sağlayacak platform kurdu.

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi tarafından kurulan platform, Çin vatandaşlarına, oyun şirketleri hakkında kanıt sunma ve şikayette bulunma imkanı tanıyor.

Çin'de, 30 Ağustos'ta 18 yaş altındakilerin çevrim içi oyun saatlerine kısıtlama getirilmişti.

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi tarafından yayımlanan bildiride, yetişkin olmayan kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlığının korunması ve oyun bağımlılığının engellenmesinin amaçlandığı belirtilmişti.

Söz konusu kısıtlama, reşit olmayanlar için oyun saatlerini cuma günü ve hafta sonları 20.00-21.00 ile sınırlı tutuyor.

Öte yandan kısıtlama kapsamında, çevrim içi oyun firmalarının gerçek isimlerle açılmayan kullanıcı hesaplarına hizmet vermesinin önüne geçiliyor.