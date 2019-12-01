Çin'de cep telefonu kullanıcılarına 'yüz tarama' şartı getirildi
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Çin'de cep telefonu kullanıcılarına 'yüz tarama' şartı getirildi

Siber kontrolleri sıkılaştırmaya devam eden Çin yönetimi, iletişim operatörlerine gönderdiği bir talimatla, yeni telefon kullanıcılarından artık 'yüz tarama' kaydı alınması şartını getirdi

01.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:58
Çin'de cep telefonu kullanıcılarına 'yüz tarama' şartı getirildi

Siber kontrolleri sıkılaştırmaya devam eden Çin yönetimi, iletişim operatörlerine gönderdiği bir talimatla, yeni telefon kullanıcılarından artık 'yüz tarama' kaydı alınması şartını getirdi.


Çin Bilgi Teknolojileri Biriminin açıklamasına göre, söz konusu uygulama 1 pazar günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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