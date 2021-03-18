Çin'de, casuslukla suçlanan 2 Kanadalı yargı karşısına çıkacak

Çin'de casusluk suçlamasıyla tutuklanan 2 Kanadalının yargı karşısına çıkarılacağı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, yaptığı açıklamada, Çin'de casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Kanadalı Michael Spavor ve Michael Kovrig'in yargı karşısına çıkarılacağının, Çin makamlarınca Çin'deki Kanada Büyükelçiliğine bildirildiğini söyledi.

Garneau, Spavor'un 19 Mart'ta, Kovrig'in de 22 Mart'ta mahkemeye çıkacağını, hukuki sürecin ise ne kadar süreceğinin belli olmadığını kaydetti.

"Bu tutuklamaların keyfi olduğuna inanıyoruz ve yargılama sürecindeki şeffaflık eksikliği nedeniyle derinden rahatsız olmaya devam ediyoruz." diyen Garneau, iki Kanadalının tutukluluğunun sona erdirilmesinin en önemli öncelik olduğunu ve Kanadalı yetkililerin duruşmalara katılmayı talep ettiğini aktardı.

İki ülke arasında kriz, Huawei CFO'sunun tutuklanmasıyla başlamıştı

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik kriz, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng'ın, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmasıyla başlamıştı.

Vancouver'de üç gün süren duruşmanın ardından mahkeme, Mıng'ın 10 milyon Kanada doları kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

Çin de iki Kanadalıyı tutuklayarak misilleme yapmıştı

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş insanı Michael Spavor'u "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından 2016'da 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak, aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, Kanada'yı, Mıng davasında gerçekleri saklayarak ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek görevden kaçmakla suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya