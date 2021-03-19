Çin'de casusluk suçlamasıyla tutuklu 2 Kanadalıdan birinin yargılanmasına başlandı
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Çin'de casusluk suçlamasıyla tutuklu 2 Kanadalıdan birinin yargılanmasına başlandı

19.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:31
Çin'de casusluk suçlamasıyla tutuklu 2 Kanadalıdan birinin yargılanmasına başlandı

Çin'de casusluk suçlamasıyla tutuklanan 2 Kanadalıdan biri hakkındaki davanın görülmesine başlandı.

Çin'de casusluk suçlamasıyla tutuklanan 2 Kanadalıdan biri hakkındaki davanın görülmesine başlandı.

BBC'nin haberine göre, Çin'de casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan iş insanı Michael Spavor hakkındaki davanın Dandong kentinde yapılan ve iki saat süren duruşmasında karar çıkmadı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "casusluk ve yurt dışına devlet sırlarının sızdırılması" suçlamasıyla yargılanan Spavor hakkındaki davada mahkemenin kararı ertelediği belirtildi.

İki ülke arasında kriz, Huawei CFO'sunun tutuklanmasıyla başlamıştı

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik kriz, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng'ın, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmasıyla başlamıştı.

Vancouver'de üç gün süren duruşmanın ardından mahkeme, Mıng'ın 10 milyon Kanada doları kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

Çin de iki Kanadalıyı tutuklayarak misilleme yapmıştı

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş insanı Michael Spavor'u "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından 2016'da 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak, aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, Kanada'yı, Mıng davasında gerçekleri saklayarak ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek görevden kaçmakla suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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