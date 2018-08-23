Çinli Cani Koca, Karısını Öldürüp Cesedini 3 Ay Buzdolabında Sakladı

Çin'de 31 yaşındaki Zhu Xiaodong isimli adam, karısı Yang Liping'i öldürdü, cesedini ise 3 ay buzdolabında sakladı. Mahkeme işlediği cinayetten pişmanlık duymadığı belirtilen Zhu Xiaodong'a idam cezası verdi.

KARISINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, DONDURUCUDA SAKLADI

31 yaşındaki Çinli adamın karısını boğarak öldürdüğü, ardından battaniyeye sararak evlerinin balkonundaki dondurucuda sakladığı ortaya çıktı. Çin mahkemesi Zhu Xiaodong'a idam cezası verdi.

KARISININ PARASIYLA BAŞKA BİR KADINI TATİLE ÇIKARDI

Euronews'te yer alan habere göre; Zhu, tartışma sonrası öldürdüğü karısının parasıyla başka bir kadını tatile çıkardı. Zanlının karısının sosyal medya hesaplarını kullanarak öldüğünün anlaşılmasını engellediği anlaşıldı. Cinayetin duyulmasından tedirgin olan zanlının polise giderek teslim olduğu kaydedildi.

MAHKEME İDAM CEZASI VERDİ

Olayın ortaya çıkmasıyla kurbanın ailesi de kocanın ölüm cezasına mahkum edilmesini talep etti. Mahkeme işlediği cinayetten pişmanlık duymadığı belirtilen Zhu Xiaodong'a idam cezası verdi.