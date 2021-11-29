Çin'de buz tutan göle düşen 9 yaşındaki kızı üniversite öğrencileri kurtardı - Haberler
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Çin'de buz tutan göle düşen 9 yaşındaki kızı üniversite öğrencileri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in Gansu eyaletinde buz tutan göle düşen 9 yaşındaki kız, çevrede bulunan 3 üniversite öğrencisi tarafından kurtarıldı.

Çin'in Gansu eyaletinde buz tutan göle düşen 9 yaşındaki kız, çevrede bulunan 3 üniversite öğrencisi tarafından kurtarıldı.

Çin'in Gansu eyaletine bağlı Zhangye kentinde 9 yaşındaki bir kız çocuğu, buz tutmuş gölün üzerinde patenle kaydığı sırada buzun kırılması sonucu suya düştü. Gölün yakınından geçen 3 üniversite öğrencisi kızı kurtarmak için hemen göle atlarken, diğer bir öğrenci ise çevrede bulduğu şerit ve sopa yardımı ile kızın gölden çıkarılmasına yardım etti.

(İHA)

Çin'de buz tutan göle düşen 9 yaşındaki kızı üniversite öğrencileri kurtardı

Çin'de buz tutan göle düşen 9 yaşındaki kızı üniversite öğrencileri kurtardı

Çin'de buz tutan göle düşen 9 yaşındaki kızı üniversite öğrencileri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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