Çin'de Burger King'e 400 bin dolardan fazla ceza Çok uluslu hızlı yemek zinciri Burger King'in, Çin'deki restoranlarının işletmecisine "son tüketim tarihi geçen içerik kullandığı" gerekçesiyle en az 400 bin dolar ceza kesildi.

Çok uluslu hızlı yemek zinciri Burger King'in, Çin'deki restoranlarının işletmecisine "son tüketim tarihi geçen içerik kullandığı" gerekçesiyle en az 400 bin dolar ceza kesildi. Nanchang Pazarı Denetleme Bürosu, Çin'in güneyindeki 6 Burger King restoranının işletmecisine, Nanchang kentinde bulunan restorandaki yiyeceklerde tarihi geçmiş malzeme kullandığı gerekçesiyle ceza kesti. Büro yetkilileri, işletmecinin ilk olarak 132 bin 600 dolar ödemesine karar verdi. Yetkililer, şirketin "yasa dışı gelir"ine de el koydu. Böylelikle Burger King'e toplamda 407 bin dolar para cezası uygulandı. Kaynak: AA