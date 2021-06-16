Çin'de bulunan Taishan Nükleer Santrali'nde radyasyon sızıntısı yaşandığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'de bulunan Taishan Nükleer Santrali'nde radyasyon sızıntısı yaşandığı iddiası

Çin'de bulunan Taishan Nükleer Santrali'nde radyasyon sızıntısı yaşandığı iddiası
Haberler.com - Haberler | Dünya

Fransız elektrik iletim şirketi EDF, Çin'de bulunan Taishan Nükleer Santrali'nde radyasyon sızıntısı yaşandığını iddia etmişti. İddiaları yalanlayan Çin hükümeti, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıkladı. Çevre ve Ekoloji Bakanlığı, 1 nolu reaktörün etrafındaki radyasyon seviyesinde artış yaşandığını, ancak ölçümlerin parametrelere uygun olduğunu belirtti.

Çin'in Guangdong bölgesindeki Taishan Nükleer Enerji Santrali'nin yönetilmesine yardımcı olan Fransız şirket Framatome, ABD Enerji Bakanlığı'na bir mektup göndererek Çinli güvenlik otoritesinin Taishan Nükleer Enerji Santrali dışındaki radyasyon ölçümlerine yönelik kabul edilebilir limitleri, tesisin kapanmasının önüne geçmek için yükselttiği iddiasında bulundu.

ÇİN İDDİALARI YALANLADI

CNN'in haberine göre bu iddia üzerine ABD yönetimi geçen hafta boyunca araştırma yürüttü. Konuya yakın bir kaynak ise durumun henüz kriz seviyesine gelmediğine inandığını açıkladı. Öte yandan Çin iddiaları yalanladı.

''RADYASYON SEVİYESİNDE ARTIŞ OLDU, ANCAK PARAMETRELERE UYGUN''

Çin Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi, Taishan Nükleer Santrali'nden herhangi bir radyasyon sızıntısı olmadığını ve tesisin etrafındaki radyasyon ölçümleri için kabul edilebilir limiti yükseltmediklerini duyurdu. Çin Çevre ve Ekoloji Bakanlığı da yaptığı açıklamada Santralin 1 nolu reaktörünün etrafında radyasyon seviyesinde artış olduğunu, ancak ölçümlerin tesisin güvenli faaliyet gösterdiğine işaret eden parametrelere uygun olduklarını vurguladı.

Doğruluk Kontrolü
Çin'de bulunan Taishan Nükleer Santrali'nde radyasyon sızıntısı yaşandığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Fransız elektrik iletim şirketi EDF, Çin'de bulunan Taishan Nükleer Santrali'nde radyasyon sızıntısı yaşandığını iddia etti.

Çin hükümeti, iddiaları yalanladı.

Çevre ve Ekoloji Bakanlığı, radyasyon seviyesinde artış olduğunu ancak bunun parametrelere uygun olduğunu açıkladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Ali Koç Emre Belözoğlu Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin'de bulunan Taishan Nükleer Santrali'nde radyasyon sızıntısı yaşandığı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 17:10:10. #1.14#

title