Çin'de bulunan Taishan Nükleer Santrali'nde radyasyon sızıntısı yaşandığı iddiası

Fransız elektrik iletim şirketi EDF, Çin'de bulunan Taishan Nükleer Santrali'nde radyasyon sızıntısı yaşandığını iddia etmişti. İddiaları yalanlayan Çin hükümeti, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıkladı. Çevre ve Ekoloji Bakanlığı, 1 nolu reaktörün etrafındaki radyasyon seviyesinde artış yaşandığını, ancak ölçümlerin parametrelere uygun olduğunu belirtti.

Çin'in Guangdong bölgesindeki Taishan Nükleer Enerji Santrali'nin yönetilmesine yardımcı olan Fransız şirket Framatome, ABD Enerji Bakanlığı'na bir mektup göndererek Çinli güvenlik otoritesinin Taishan Nükleer Enerji Santrali dışındaki radyasyon ölçümlerine yönelik kabul edilebilir limitleri, tesisin kapanmasının önüne geçmek için yükselttiği iddiasında bulundu.

ÇİN İDDİALARI YALANLADI

CNN'in haberine göre bu iddia üzerine ABD yönetimi geçen hafta boyunca araştırma yürüttü. Konuya yakın bir kaynak ise durumun henüz kriz seviyesine gelmediğine inandığını açıkladı. Öte yandan Çin iddiaları yalanladı.

''RADYASYON SEVİYESİNDE ARTIŞ OLDU, ANCAK PARAMETRELERE UYGUN''

Çin Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi, Taishan Nükleer Santrali'nden herhangi bir radyasyon sızıntısı olmadığını ve tesisin etrafındaki radyasyon ölçümleri için kabul edilebilir limiti yükseltmediklerini duyurdu. Çin Çevre ve Ekoloji Bakanlığı da yaptığı açıklamada Santralin 1 nolu reaktörünün etrafında radyasyon seviyesinde artış olduğunu, ancak ölçümlerin tesisin güvenli faaliyet gösterdiğine işaret eden parametrelere uygun olduklarını vurguladı.