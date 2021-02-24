Çin'de boşanma davasında, ev işlerine yardım etmeyen koca tazminata mahkum edildi
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Çin'de boşanma davasında, ev işlerine yardım etmeyen koca tazminata mahkum edildi

24.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:17
Çin'de boşanma davasında, ev işlerine yardım etmeyen koca tazminata mahkum edildi

Çin'in başkenti Pekin'de görülen boşanma davasında, 5 yıl süren evlilikte ev işleri ve çocuk bakımında karısına yardımcı olmayan kişinin 7 bin 739 dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Çin'in başkenti Pekin'de görülen boşanma davasında, 5 yıl süren evlilikte ev işleri ve çocuk bakımında karısına yardımcı olmayan kişinin 7 bin 739 dolar tazminat ödemesine karar verildi.

BBC'nin mahkeme kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, Chen soyadlı erkek, 5 yıllık evliliğin ardından geçen yıl eşine boşanma davası açtı.

Başlarda boşanmaya istekli olmayan Wang soyadlı kadın, daha sonra eşinin ev işlerine yardımcı olmadığı ve oğullarının bakımında sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle tazminat talep etti.

Pekin'deki Fangşan Bölge Mahkemesinde görülen boşanma davasında, erkeğin eşine, yaptığı ev işleri için bir sefere mahsus 50 bin yuan (7 bin 739 dolar) tazminat ödemesine karar verildi.

Ayrıca karara göre, adam eşine aylık 2 bin yuan (yaklaşık 310 dolar) nafaka ödeyecek.

Duruşma hakimi, yaptığı basın açıklamasında, müşterek mülkiyetlerin, maddi mülk olarak görüldüğünü ancak ev işlerinin manevi mülkiyet değerinde olduğunu söyledi.

Konu, sosyal medyada ilgi gördü

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları mahkemenin açıkladığı tazminat miktarını düşük bulurken, bazıları da erkeklerin daha fazla ev işi yapması gerektiğine dikkati çekti.

Bu arada, sosyal medyada kadınlara evlenirken kariyer hayatlarını bitirmemeleri çağrısı yapanlar da oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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