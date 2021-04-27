Son dakika haberi: - Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı

Son dakika haber... - Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı Çin'de bir bizon, saniyelerce boynuzladığı çocuğu havaya fırlatarak yaraladı.

- Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı

PEKİN - Çin'de bir bizon, saniyelerce boynuzladığı çocuğu havaya fırlatarak yaraladı.

Çin'de bir bizon, küçük çocuğa saldırdı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, başı boş bizonun çocuğu boynuzladığı, çocuğun ise çığlıklar içinde dehşeti yaşadığı görülüyor. Bizonun havaya fırlattığı çocuğun park halindeki aracın önüne düştüğü ve burada da bizonun darbelerine maruz kaldığı kameraya yansıyor. Bizonun olay yerinden uzaklaşmasıyla ayağa kalkan çocuğun aldığı darbeler sonucu sendelediği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı