Son dakika haberi: - Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı
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Son dakika haberi: - Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı

Son dakika haberi: - Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... - Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı Çin'de bir bizon, saniyelerce boynuzladığı çocuğu havaya fırlatarak yaraladı.

- Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı

PEKİN - Çin'de bir bizon, saniyelerce boynuzladığı çocuğu havaya fırlatarak yaraladı.

Çin'de bir bizon, küçük çocuğa saldırdı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, başı boş bizonun çocuğu boynuzladığı, çocuğun ise çığlıklar içinde dehşeti yaşadığı görülüyor. Bizonun havaya fırlattığı çocuğun park halindeki aracın önüne düştüğü ve burada da bizonun darbelerine maruz kaldığı kameraya yansıyor. Bizonun olay yerinden uzaklaşmasıyla ayağa kalkan çocuğun aldığı darbeler sonucu sendelediği görülüyor.

Son dakika haberi: - Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı
Son dakika haberi: - Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı
Son dakika haberi: - Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada
Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada
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