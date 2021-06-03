Çin'de biyolojik numunelerin sevkiyatında İHA dönemiKarayoluyla 30 dakikada yapılan teslimat, 10 dakikaya düştü
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Çin'de biyolojik numunelerin sevkiyatında İHA dönemiKarayoluyla 30 dakikada yapılan teslimat, 10 dakikaya düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Çin'de biyolojik numunelerin sevkiyatında İHA dönemi Karayoluyla 30 dakikada yapılan teslimat, 10 dakikaya düştü Çin'in Guangzhou kentinde bir sağlık şirketi, test edilecek numunelerin sevkiyatında insansız hava aracı kullanırken, karayoluyla 30 dakikada yapılan teslimat, İHA ile 10 dakikaya indi.

- Çin'de biyolojik numunelerin sevkiyatında İHA dönemi

Karayoluyla 30 dakikada yapılan teslimat, 10 dakikaya düştü

GUANGDONG - Çin'in Guangzhou kentinde bir sağlık şirketi, test edilecek numunelerin sevkiyatında insansız hava aracı kullanırken, karayoluyla 30 dakikada yapılan teslimat, İHA ile 10 dakikaya indi.

Çin'de insansız hava aracı kullanımını farklı bir boyuta taşındı. Ülkenin güneyindeki megakent Guangzhou'da tıbbi tanı şirketi Guangzhou KingMed Diagnostik Grup Limited Şirketi, bir hastaneden biyolojik numuneleri taşımak için İHA kullandı. İHA'ların, şirketin test edilecek numunelerin sevkiyatı için kullandığı karayolu taşımacılığının yerini alması bekleniyor.

Saatte en fazla 50 kilometre hıza sahip olan İHA, karayoluyla 30 dakikada yapılan teslimatı, 10 dakika gibi çok daha kısa sürede tamamladı. KingMed Diagnostics Lojistik Yönetim Merkezi Müdürü Liu Weimin, İHA'ların genellikle 5 kilogramdan daha hafif yükleri taşıdığını, bunun da biyolojik numuneleri taşımaya çok uygun olduğunu vurguladı. Müdür Weimin, şirkete ait insansız hava aracının numunenin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak üzere soğuk zincir lojistiği için numune kartonuyla muhafaza edildiğini ve teslimat sırasında herhangi bir insan temasının bulunmadığını kaydetti.

Guangdong İkinci Eyalet Merkez Hastanesi Başkanı Qu Hongying, KingMed Diagnostik test hizmetinin, hastaların tıbbi test sonuçlarının hızlı şekilde çıkması için hastanenin klinik laboratuvarlarına yardımcı olabileceğini belirtti.

Çin'de biyolojik numunelerin sevkiyatında İHA dönemiKarayoluyla 30 dakikada yapılan teslimat, 10 dakikaya düştü
Çin'de biyolojik numunelerin sevkiyatında İHA dönemiKarayoluyla 30 dakikada yapılan teslimat, 10 dakikaya düştü
Çin'de biyolojik numunelerin sevkiyatında İHA dönemiKarayoluyla 30 dakikada yapılan teslimat, 10 dakikaya düştü
Çin'de biyolojik numunelerin sevkiyatında İHA dönemiKarayoluyla 30 dakikada yapılan teslimat, 10 dakikaya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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