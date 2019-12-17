Çin'de bir kömür madeninde gaz patlaması: 14 ölü
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Çin'de bir kömür madeninde gaz patlaması: 14 ölü

Çin'in güneybatısındaki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi mahsur kaldı.

17.12.2019 08:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:16
Çin'de bir kömür madeninde gaz patlaması: 14 ölü

Çin'in güneybatısındaki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi mahsur kaldı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Guicou eyaletine bağlı Guiyang kentinde bulunan bir kömür madeninde gaz patlaması meydana geldi.

Patlama sonrası 14 madencinin cesedine ulaşılırken, 2 kişi mahsur kaldı.

Kurtarma ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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