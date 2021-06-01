Çin'de bir kişide kuş gribine rastlandı

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde bir kişide kuş gribi tespit edildi.

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde bir kişide kuş gribi tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan açıklamada, kuş gribinin H10N3 türünün Ciangsu'da yaşayan 41 yaşındaki bir erkekte saptandığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan kişinin 23 Nisan'da ateş ve çeşitli semptomlar göstermeye başladığı ifade edilen açıklamada, bu kişinin 28 Nisan'da yerel bir hastaneye gittiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan kapsamlı testlerde kuş gribi türünün H10N3 olduğunun belirlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca H10N3 virüsünün kanatlı hayvanlar arasında bulaşıcılığı az olan bir kuş gribi türü olduğu, türler arası geçişinin ise nadir yaşandığı ifade edilerek virüsün büyük çaplı yayılma riskinin düşük olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı