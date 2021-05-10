Çin'de bir kişi, panellerin kırılması üzerine cam köprüde bir süre asılı kaldı
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Çin'de bir kişi, panellerin kırılması üzerine cam köprüde bir süre asılı kaldı

Çin'de bir kişi, panellerin kırılması üzerine cam köprüde bir süre asılı kaldı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Longcing kentinde bir kişi asma cam köprünün birkaç panelinin kırılması sonucu köprüde bir süre asılı kaldı.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Longcing kentinde bir kişi asma cam köprünün birkaç panelinin kırılması sonucu köprüde bir süre asılı kaldı.

BBC'deki habere göre, Piyan Dağı'nda 100 metre yüksekliğindeki cam köprünün bazı panelleri hızı saatte 150 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle kırıldı.

Olay sırasında köprünün üzerinde bulunan bir turist, yerden 100 metre yüksekte mahsur kaldı.

İtfaiyeciler, köprü çalışanlarından birinin de yardımıyla turisti asılı kaldığı yerden kurtarmayı başardı.

Durumu iyi olan turist, gözlem amacıyla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'de turistlere yönelik 2 bin 300 kadar cam köprü ve cam yürüme yolu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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