Çin'de bir kimya tesisinde patlama: 4 ölü
Çin'in güneyindeki bir kimya tesisinde meydana patlama sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Çin'in güneyindeki bir kimya tesisinde meydana patlama sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Yulin kentinin Luçuan ilçesindeki bir kimya tesisinde patlama meydana geldi.
Yerel saatle 11.00 sularında meydana gelen patlamada, 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralıların 2'sinin ise durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Patlamanın nedeni belirsizliğini korurken, olay yerine kurtarma ekipleri gönderildi.
Çin basınındaki görüntülerde, devasa beyaz bir bulutun tesisin üzerini kapladığı görülüyor.