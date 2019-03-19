Çin'de Bir Kadın Vücuduna Meyve Suyu Şırınga Ettiği İçin Ölümden Döndü

Çin'de bir kadın sağlıklı olmak amacıyla vücuduna şırıngayla meyve suyu enjekte ettiği için ölümden döndü.

Beş gün yoğun bakımda kalan 51 yaşındaki kadının karaciğer, böbrek, kalp ve akciğerinde büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Hunan bölgesindeki Xiangnan Üniversite Hastanesi'nde çalışan bir kişi BBC'ye yaptığı açıklamada, enjekte edilen sıvının 20 çeşit meyve suyu içerdiğini söyledi.

Kadının meyve suyunu şırınga ettikten sonra deride kaşıntı ve yüksek ateş belirtileri gösterdiği ortaya çıktı.

22 Şubat'ta yoğun bakıma alınan kadın daha sonra hastanede normal koğuşa alınarak taburcu edildi.

Çin'deki sosyal medya sitesi Weibo'da olay büyük ilgi gördü.

11 binden fazla kullanıcı "#YaşlıKadınDamardanMeyveSuyuŞırıngaEtti" etiketini paylaştı.

Yapılan paylaşımlarda, temel sağlık bilgilerine sahip olma ihtiyacı vurgulandı.

Paylaşımlardan birinde "Öyle görünüyor ki kamunun tıp bilgisi hala çok az" denildi.