Çin'de bir genç, kendi kendine gidebilen bisiklet üretti
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Çin'de bir genç, kendi kendine gidebilen bisiklet üretti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çin'de bir genç, kendi kendine gidebilen bisiklet üretti Çin'in Guangdong eyaletinde yaşayan 20'li yaşlarındaki Peng Zhihui adlı bir genç, kendi kendine gidebilen otonom bir bisiklet üretti.

- Çin'de bir genç, kendi kendine gidebilen bisiklet üretti

GUANGDONG - Çin'in Guangdong eyaletinde yaşayan 20'li yaşlarındaki Peng Zhihui adlı bir genç, kendi kendine gidebilen otonom bir bisiklet üretti.

Çin'in Guangdong eyaletinde yaşayan ve 20'li yaşlarındaki Peng Zhihui adlı bir gencin ürettiği bisiklet, dikkatleri üzerine çekti. Çin merkezli Huawei şirketinde bir yapay zeka mimarı olan Peng, 4 ay gibi kısa bir sürede sabit vitesli bir bisiklete otonom sürüş sistemi kurarak, kendi kendine gidebilen bir bisiklet üretti. Kendi başına ileri hareket edebilen, engellerden kaçınabilen ve köşeleri dönebilen bisikletine ise Peng kendi ifadesiyle, "son derece doğal olmayan oto-navigasyon" anlamına gelen Xuan-Bisiklet adını verdi.

Bisikletin maliyetinin ise 10 bin yuandan (yaklaşık bin 540 ABD doları) daha az olduğunu belirten Peng, "Otonom sürüş benim çok ilgi duyduğum bir konu. Aynı zamanda işim de yapay zeka ile ilişkili olunca, aklıma ilginç bir fikir geldi. Otonom bir bisiklet yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'de bir genç, kendi kendine gidebilen bisiklet üretti
Çin'de bir genç, kendi kendine gidebilen bisiklet üretti
Çin'de bir genç, kendi kendine gidebilen bisiklet üretti
Çin'de bir genç, kendi kendine gidebilen bisiklet üretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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