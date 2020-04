Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı DHA? DIŞ ? Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdıTuba KARA, (DHA)? - Çin'de kucağında bebeği ile evinin kapısının önünde duran bir kadına, mezbahaya götürülürken kaçan bir bufalo saldırdı.

DHA? DIŞ ? Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı

Tuba KARA, (DHA)? - Çin'de kucağında bebeği ile evinin kapısının önünde duran bir kadına, mezbahaya götürülürken kaçan bir bufalo saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Çin'in Guangdong bölgesindeki Heyuan kentinde mezbahaya götürülürken sahibinden kaçan bir bufalo, kucağında bebeği ile evinin kapısının önünde duran kadına saldırdı. Kucağında bebeği ile duran annenin bufalonun saldırısından kaçmak için eve koştuğu ve tam o sırada arkadan gelen bufalonun vurmasıyla bebeğin yere düştüğü anlar evin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

OLAYDA ANNE HAFİF YARALANDI, BEBEK ZARAR GÖRMEDİ

Görütülerde, yere yığılan anne çığlık attıktan sonra evden çıkan bir adam bufaloyu uzaklaştırırken, diğer adam da yerdeki bebeği kurtarmaya çalıştı. Olayda anne hafif yaralanırken bebek zarar görmedi. Mezbahaya kesilmek için götürülen bufalonun yoldayken sahibinden kaçtığını belirten polis yetkilisi sözcüsü, 'Bufalo kaçtıktan sonra bir kadını yaraladı. Anne yumuşak doku yaralanması yaşadı, ancak çocuğu zarar görmedi. Kamu güvenlik bürosundan onay aldıktan sonra bufaloyu vurduk' dedi.

Kaynak: DHA