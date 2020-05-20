Çin'de bir ahşap tesisinde meydana gelen göçükte 2 kişi öldü
Çin'in güneyinde bir ahşap tesisinde meydana gelen göçük sonucu 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
20.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:02
Çin'in güneyinde bir ahşap tesisinde meydana gelen göçük sonucu 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Guigang kentinde bir ahşap tesisinde yoğun yağışların ardından göçük meydana geldi.
Kurtarma ekiplerince yaralanan 29 işçi hastaneye kaldırılırken bunlardan 2'si kurtarılamadı.
Kaynak: AA