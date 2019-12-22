Çin'de bina yangını : 6 ölü
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Çin'de bina yangını : 6 ölü

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan bir binada çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.

22.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:46
Çin'de bina yangını : 6 ölü

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan bir binada çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Guangdong eyaletinin Congşan kentine bağlı Gucın kasabasında bir binada yangın çıktı.

Gece saatlerinde çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangında, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yerel yönetim soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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