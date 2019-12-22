Çin'de bina yangını : 6 ölü
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan bir binada çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan bir binada çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.
Şinhua ajansının haberine göre, Guangdong eyaletinin Congşan kentine bağlı Gucın kasabasında bir binada yangın çıktı.
Gece saatlerinde çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangında, 6 kişi yaşamını yitirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yerel yönetim soruşturma başlattı.