Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı Son dakika: Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde bir anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaraladı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde bir anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaraladı.

Çin basınındaki haberlere göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki Vucou kentine bağlı Vusang ilçesinde bir anaokulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Li soyadlı saldırgan, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çoğu çocuk 39 kişiyi bıçakla yaraladı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İlk bilgilere göre, tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Saldırgan gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

SALDIRININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Çin'de son yıllarda okullarda veya kamuya açık alanlarda sık sık bu tür saldırılar yaşanıyor.

Kaynak: AA